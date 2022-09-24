Європа має відкрити кордони для росіян, які тікають від Путіна, - Мішель

Євросоюз має дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Мішель сказав, що ЄС має продемонструвати "відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом Кремля".

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни.

Глава Євроради сказав, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо росіян, які тікають від мобілізації. "В принципі, я думаю, що … Європейський Союз [має] приймати тих, хто знаходиться в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати" - заявив він.

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"Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і скоординуватись, тому що це новий факт - ця часткова мобілізація" - додав Мішель.

Коментарі Мішеля були зроблені напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, організованої в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) - механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.