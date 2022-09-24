Речник Ердогана Калин розповів, як узгоджували обмін командирів захисників "Азовсталі": Спочатку в списку було 15 імен
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.
За словами речника, спочатку в списку на обмін, за яким у результаті обміняли п’ятьох командирів "Азова", було 15 імен, але узгодити його не вдалося.
"Наш президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну. - Ред.), ми близько 3-3,5 місяців обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменах. Той список не дійшов до Львова (зустріч президентів. - Ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас у безпеці до закінчення війни", - сказав Калин.
Він зауважив, що цей список на обмін обговорювався і до візиту президентів у Львів, йшлося про нього і під час зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.
Ібрагім Калин також відзначив конструктивну позицію української сторони та важливу роль Національної розвідувальної організації Туреччини у процесі обміну.