Пропозиція "допомоги від НБУ" - шахрайство, - Нацбанк
Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Шахраї розміщують в соцмережах повідомлення про те, що НБУ нібито проводить разом з фондом "Твоя опора" акцію - виплачує всім українцям "соціально-індивідуальну виплату". Щоб заповнити заявку на її отримання, пропонують перейти в шахрайський чат-бот.
"Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат! Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат", - наголосили в Нацбанку.
В НБУ попереджають, що шахраї таким чином можуть виманювати персональну інформацію та дані банківської картки:
- пін-код до картки;
- тризначний номер на звороті картки;
- термін дії картки тощо.
В Нацбанку закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел, не переходити за неперевіреними посиланнями, не вводити реквізити карток на підозрілих та незнайомих сайтах і нікому не повідомляти дані про свою картку.
"Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них", - додали в банку.