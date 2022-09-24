Старух про псевдореферендум у Запорізькій області: Дії окупантів є нікчемними. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри

Всі спроби назвати дії окупантів "референдумом" є нікчемними.

Про це йдеться у заяві керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха щодо незаконних дій окупантів на тимчасово захоплених територіях, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, на сьогодні ¾ населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України або за кордон. Тобто навіть математично неможливо буде довести, що проголосувала більшість населення. Людей там фізично немає. По-друге, ні в українському, ні тим паче в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми", - зазначає очільник регіону.

По-третє, за його словами, відомо, що колаборанти ходять по помешканнях у супроводі озброєних військових.

"Не важко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів. Тому результат псевдореферендуму цілком зрозумілий – російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій", - зауважує він.

"Стосовно таких дій окупантів у нас є дуже чітка позиція: це ні що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Тут нічого нового: все це ми уже бачили у 2014 році в Криму та на Донбасі. Зважаючи на це, звертаюся до тих наших земляків, які сьогодні перебувають в окупації: максимально уникайте, за можливості, участі у таких заходах. Найкращий варіант - змінити місце перебування на ці дні. А ще краще - виїхати на вільні українські землі", - звертається він до мешканців регіону.

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