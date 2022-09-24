Глава Якутії Ніколаєв: Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Айсена Ніколаєва.
"Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.
Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.
Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.
Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.