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Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай

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Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай
Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області зупинив роботу, тому що його співробітників мобілізували для участі у війні РФ проти України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його словами, в окупованому Росією місті Алчевську "майже скінчилися чоловіки". "Кого знайшли - мобілізували. Навіть за наявності броні", - зазначає він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    "Путєн ввєді!"
    Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
    Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
  • Valter Valter
    Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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