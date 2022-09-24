Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його словами, в окупованому Росією місті Алчевську "майже скінчилися чоловіки". "Кого знайшли - мобілізували. Навіть за наявності броні", - зазначає він.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.