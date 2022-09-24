Встановлюється вогневий контроль над залізницею, якою окупанти підтягують резерви з Криму. Підтверджено контрольне ураження Каховського мосту, - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні Сил оборони на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.

"Нами проведено підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ворог активізувався, зокрема у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях. Не маючи успіху суходолом, намагається чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

"Протягом бойового дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту. З літака тактичної авіації Су-30 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат. Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" - збитий над морем", - йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

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"Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Ще один "Шахід-136" атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також влучно збитий", - зазначають у ОК "Південь".

Також повідомляється, що активність нашої авіації дорівнювала двадцятьох ударів по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - додають в ОК "Південь".

Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 рашист, 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

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