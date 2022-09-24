"Ми повернулись, щоб боротись далі!" - Пташка

Парамедик Катерина Поліщук (Пташка) опублікувала перший допис у соцмережі після повернення з полону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інстаграм Пташки.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!", - написала вона.

Пташка додала фото на фоні українського прапора.

У сторіз вона подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

"Зализуємо рани і в стрій. Якщо я перестану посміхатися, я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок", - каже Пташка.

Також читайте: Речник Ердогана Калин розповів, як узгоджували обмін командирів захисників "Азовсталі": Спочатку в списку було 15 імен

Катерина Поліщук - захисниця "Азовсталі", яка потрапила в полон до росіян, і нещодавно повернулася додому.