Минулої доби знищено 9 ворожих повітряних цілей: 7 безпілотників, гелікоптер та штурмовик

Протягом доби 23 вересня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 9 повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6" збили зенітники повітряного командування "Південь". Два БпЛА "Shahed-136" - знищили підрозділи повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".ї

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