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Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель

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Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні щодо мобілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель.

Він наголосив, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни - за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

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"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Нельзя договориться с бешеной собакой. Только пристрелить
  • Garry Grant
    Ну то сприймай.Хто заважає? А ЗСУ продовжуватимуть робити те що треба. Знищувати кацапську нечисть.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Украине должны вернуть ядерное оружие, которое было выдурено обманом и лживые обещяния были даны. Будапештский меморандум фейковый документ оказался. А значит Украина должна возвращать в срочном порядке ядерное вооружение, чтобы обеспечить паритет. Если РФ нанесет ядерный удар, то Украина нанесет ответный ядерный удар!
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