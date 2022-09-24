Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель
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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні щодо мобілізації.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель.
Він наголосив, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни - за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.
"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.