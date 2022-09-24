В Україні створено фонд, який виплачуватиме винагороду за інформацію про російських воєнних злочинців

В Україні створено фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який має намір виплачувати винагороди за відомості про російських воєнних злочинців.

Про це повідомив у фейсбуці засновник фонду, колишній ув'язнений донецької в'язниці "Ізоляція" Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ідея проста: ніхто не може приїхати до України, зґвалтувати її жінок, катувати чоловіків - та поїхати назад до РФ, гадаючи, що йому це минеться. Ідея створення українського Центру Візенталя, який би об'єднав інформаційну та практичну складову, мені прийшла після арешту Палича, коли я почав думати, як дотягнутись до тих, хто не спить у Києві на дивані, а десь в окупації чи в Росії", - пояснив журналіст.

За його словами, фонд співпрацюватиме з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України та ділитиметься зібраною інформацією зі спецслужбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих

"JIF створюється не на рік, не на два, а на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих потвор будемо стільки, скільки вони існуватимуть. Але коли Росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни будуть стояти у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого Путіна - гроші за цих потвор на сайті будуть для них цілим статком. І починати треба вже зараз", - закликав Асєєв.

На сайті JIF вказується, що мета фонду "полягає у зборі інформації, яка безпосередньо здатна вплинути на притягнення до відповідальності підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів як за українським законодавством, так і в рамках міжнародних судів". Окрему увагу JIF приділятиме збереженню пам'яті на міжнародній арені про скоєні злочини для демонстрації системності дій Росії, щоб уникнути "повторення подібної ганебної практики в майбутньому". Філософія організації виходить із принципу "Зло повинно мати ім'я", який "означає персональну публічну відповідальність за колективні дії".

На сайті JIF вже зараз можна знайти статті про викритих та підозрюваних воєнних злочинцях. Під кожним прізвищем відображено фінансовий рахунок. Акумульована на рахунку сума буде виплачена особі, яка надасть інформацію, що дозволить правоохоронцям затримати або притягнути до відповідальності підозрюваного. При цьому фонд гарантує конфіденційність.

У JIF підкреслюють: "Фонд жодним чином не закликає вбивати чи замовляти вбивство будь-якої особи. Більше того, філософія Фонду виходить із принципу, що життя встановлених підозрюваних відіграє важливу роль в якості свідчення самих злочинів. Тому всі акумульовані на рахунках Фонду кошти передусім спрямовані на те, щоб вказані особи публічно постали перед правосуддям".

Також читайте: Експерти ООН шоковані кількістю воєнних злочинів РФ