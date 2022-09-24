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Німеччина замість російського закупить газ у країнах Перської затоки

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Німеччина замість російського закупить газ у країнах Перської затоки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив у поїздку країнами Аравійського півострова в пошуках можливості закупити енергоносії замість російських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Шольц проведе переговори з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Під час дводенної поїздки канцлера, який супроводжує ділова делегація з провідних представників німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

Очікується, що в рамках візита Шольца німецькі компанії підпишуть контракти на скраплений природний газ (ЗПГ) та водневу енергетику. Німеччина хоче отримувати енергію у всьому світі, і країни Перської затоки є однією з частин для досягнення цієї мети.

Також читайте: Росія не виграє цю війну, - Шольц

Топ коментарі

  • Michael Oehlenschlaeger
    Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
  • Артм Воронцов
    Меркель в штанях на мінімалках.....
  • Arzu Aliyeva
    В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
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