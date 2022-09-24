Німеччина замість російського закупить газ у країнах Перської затоки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив у поїздку країнами Аравійського півострова в пошуках можливості закупити енергоносії замість російських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Шольц проведе переговори з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Під час дводенної поїздки канцлера, який супроводжує ділова делегація з провідних представників німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

Очікується, що в рамках візита Шольца німецькі компанії підпишуть контракти на скраплений природний газ (ЗПГ) та водневу енергетику. Німеччина хоче отримувати енергію у всьому світі, і країни Перської затоки є однією з частин для досягнення цієї мети.

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