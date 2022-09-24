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У МЗС Ірану висловили жаль через рішення Києва позбавити посла акредитації, але про постачання дронів Росії не згадали

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У МЗС Ірану висловили жаль через рішення Києва позбавити посла акредитації, але про постачання дронів Росії не згадали
Іран шкодує про рішення України скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства та позбавити посла акредитації.

Про це йдеться у заяві пресслужби іранського МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Представник міністерства Насер Канаані закликав Україну "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Нагадаємо, Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

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Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану "співробітництвом зі злом".

За останні кілька тижнів Україна збила більше десятка безпілотників, які Іран передав Росії. З їхньою допомогою росіяни завдали суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.

Топ коментарі

  • Sergey Rafalovych
    вони шкодуют лицимірні гниди
  • Старый зольдат
    Так это просто прекрасно, что этот поц в банном халате и с полотенцем на голове покинет Киев и Украину. Воздух чище будет.
  • Aleksei Pravdin
    Иран признал, что в самолет МАУ попало две ракеты. 8 января 2020.

    По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

    Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
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