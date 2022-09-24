"Маріупольського м’ясника" Мізінцева призначили заступником Шойгу

Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони Росії. Він відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.

Про це повідомило міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізінцева", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мізінцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації.

Мізінцев керував операцією в Сирії, а пізніше бомбардуваннями Маріуполя.

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Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя.