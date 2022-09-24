До Фінляндії за тиждень в’їхали на 88% більше росіян, ніж раніше

На всіх пунктах пропуску на кордоні Фінляндії і Росії вишикувалися черги з автомобілів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Майже 7000 росіян в'їхали вчора до Фінляндії через прикордонні пункти на південному сході. Це на 88% більше, ніж у п'ятницю попереднього тижня.

Прикордонна служба повідомляє у Twitter, що в п'ятницю до Фінляндії в'їхало загалом 7667 громадян РФ, а назад до Росії виїхало 3545 росіян.

Прикордонники також прийняли кілька заяв на надання притулку.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на пресконференції в п’ятницю розповів подробиці рішення влади країни про суттєві обмеження в’їзду для громадян Росії.

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За його словами, рішення передбачатиме повну заборону на в’їзд для тих росіян, які хочуть відвідати Фінляндію з туристичною метою. Також може бути переглянута чинність уже виданих росіянам шенгенських віз.

Хаавісто також вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.