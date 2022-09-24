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Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові (посмертно)

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Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові (посмертно)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) старшому солдату Сергію Сові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідник указ глави держави №666/2022.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу - старшому солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 36-річний Сергій Сова з 93-ї бригади "Холодний Яр" вважався безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року. Його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.

Тіло Сергія було ексгумоване після визволення Харківщини. Дружина Оксана впізнала його за татуюванями. На його руці був синьо-жовтий браслет. Це фото облетіло весь світ і вже стало символом звірств російських окупантів в Ізюмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло військовослужбовця Сергія Сови з синьо-жовтим браслетом передали для поховання

Старший син Сергія Марат написав президенту листа з проханням нагородити його батька як героя.

Топ коментарі

  • Only
    Дякую тобі за службу, Воїне!

    Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
  • Женя-Женя
    все погибшие и измордованные - Герои!
  • Сум
    Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
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