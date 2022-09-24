Путін ввів нові покарання за ухилення від мобілізації та здачу в полон
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Головні нововведення:
- Тих, кого призвали на воєнні збори із запасу, так само як і контрактники, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку чи самовільне залишення служби.
- Вводиться кримінальне покарання за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років колонії), а також за мародерство (до 15 років).
- Вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення (за повторне порушення - від 4 до 8 років).
- Якщо злочини проти військової служби будуть скоєні не лише в умовах озброєного конфлікту чи воєнних дій, але і "в період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час", це вважатимуть обтяжливою обставиною.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.