Путін ввів нові покарання за ухилення від мобілізації та здачу в полон

Президент РФ Володимир Путін підписав поправки до Кримінального кодексу Росії, екстрено прийняті парламентом перед оголошенням мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Головні нововведення:

- Тих, кого призвали на воєнні збори із запасу, так само як і контрактники, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку чи самовільне залишення служби.

- Вводиться кримінальне покарання за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років колонії), а також за мародерство (до 15 років).

- Вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення (за повторне порушення - від 4 до 8 років).

- Якщо злочини проти військової служби будуть скоєні не лише в умовах озброєного конфлікту чи воєнних дій, але і "в період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час", це вважатимуть обтяжливою обставиною.

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Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.