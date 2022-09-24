Іран має припинити постачання зброї РФ, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - Ніколенко

Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

Про це в коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Іран має негайно припинити постачання зброї в Росію для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Нагадаємо, Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

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У відповідь в МЗС Ірану заявили, що шкодують про рішення України та закликали "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

За останні кілька тижнів Україна збила більше десятка безпілотників, які Іран передав Росії. З їхньою допомогою росіяни завдали суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.

Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану "співробітництвом зі злом".

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