Росія програє війну, тому Путін намагається сформувати для електорату нову стійку ілюзію про "захист батьківщини", - історик Снайдер

Американський дослідник Східної Європи, історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер прокоментував "народні волевиявлення", які намагається організувати Росія на окупованих територіях України.

Громадське радіо оприлюднило переклад колонки дослідника, передає Цензор.НЕТ.

Найперше він наголошує, що формулювання "референдум" або "незаконний референдум" в наявному контексті грає на руку російській пропаганді. Відбувається медійна подія, медіатрюк, "спрямований на формування думки про окуповані території".

"Незаконно проводити референдум під час збройного конфлікту, погрожуючи застосуванням сили. І це достатня причина для того, щоб повністю ігнорувати цей медіатрюк. Однак це тільки верхівка айсберга. Так, навіть після проведення такого псевдореферендуму він, як і раніше, буде незаконним. Саме тут ми маємо бути обережними: навіть коли ми кажемо, ми не сягаємо суті процесів, адже маємо на увазі, що певне голосування відбулося, але з порушеннями.

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Для голосування потрібна інфраструктура. Але (на окупованих територіях. - Ред.) її немає. Хоча ми бачимо фото стареньких бабусь, які тримають аркуш паперу, журналістам не варто говорити про "голос", який вони "віддають". Більше того: навіть якби росіяни мали необхідну інфраструктуру (якої в них немає), і навіть якби вони мали намір провести голосування серед людей на окупованих територіях (що теж неправда), їм би все одно це не вдалось, адже росіяни фактично не контролюють усі регіони, де нібито проводиться голосування", - вказує Снайдер.

Він наголошує, що "голосування" не мають ніякого сенсу, ситуація "не має нічого спільного з українцями чи їхнім волевиявленням".

"Вона пов’язана з бажаннями Путіна. Росія програє війну, тому йому потрібна нова стійка ілюзія. Як і всі тирани, що існували, Путін припустився фатальної помилки, тому його останній крок - переконатись, що ця помилка буде смертельною і для його народу. Путіну треба розповісти історію - не про поразку Росії чи хибність самої війни - яка б виправдовувала відряджання російських резервістів в Україну. І це історія не про наступальну війну РФ для знищення України, а про "захист батьківщини". Для цього і потрібен цей медіатрюк", - переконаний історик.

Він вказує, що більшості росіян немає діла до України, крім споглядання війни у телевізорі, але ситуація настільки невтішна, що "навіть телевізійну версію подій стає складно підтримувати".

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"Путіну треба, щоб люди встали з диванів і пішли воювати, тому оголосив "часткову мобілізацію". Для того, щоб переконати чоловіків воювати, а їхні родини не протестувати, він змінив свою характеристику цієї війни. Колись це була "специальная военная операция" для знищення України за 3 дні - тепер це "велична боротьба для захисту цивілізації". Однак оборонна війна має проводитись на російській території.

Відповідно, Путін повинен показати українські території, що українці намагаються повернути, як російські території, і відповідно, він повинен провернути медіатрюк, щоб вдати, що "були проведені "референдуми", а "українці хочуть приєднатись до Росії", - йдеться у колонці.

Таким чином "бажання тирана" перетворюють території на російські.

"Ця невпевнена у собі постмодерністська імпровізація не переконає нікого поза межами Росії, а може не переконає і росіян. Однак зараз Путін вирішив, що медіатрюк, який підтримує його магічне мислення, має тривати.

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У певний момент російські медіа просто проголосять щось на кшталт "97% людей Донбасу хочуть приєднатись до Росії, 96% - у Луганську, 86% - у Запоріжжі, 80% - у Херсоні". Ці цифри будуть вигадані, підроблені. Вони вже лежать у якійсь теці. І називати ці цифри в одному реченні зі словами "референдум" чи "голосування" не матиме сенсу, як і моя заява, скажімо, що 97% жителів Брукліну хочуть приєднатись до штату Міссісіпі", - іронізує Снайдер.

Ці дані просто взяті з голови та не прагнуть бути правдоподібними: "Російська електоральна пропаганда працює так: людям брешуть, при цьому всі знають, що їм брешуть, і тоді їх силою змушують повірити, що не можна жити по-іншому, окрім як погоджуватись, що брехня - це правда. У результаті ми отримуємо цифри, як у Північній Кореї, адже так працює система. Тому цей російський медіатрюк сміховинний - однак не смішний".

Снайдер нагадує, що у регіонах, де Росія провертає свій медіатрюк, окупанти знищували місто за містом, на всіх окупованих територіях Росія залишає масові поховання.

"Це світ, у якому провертаються подібні медіатрюки. Коли Росія заявляє, що переважна більшість українців хоче приєднатись до РФ, вона заявляє, що українцям подобаються поховальні ями, тортури, депортації, зруйновані рідні домівки і знищені міста.

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Російський медіатрюк - "референдум" - огидний. Коли російські медіа проголосять вигадані "результати", Москва фактично заявить, що українці хочуть відсвяткувати геноцид власного народу і приєднатись до країни, яка його влаштовує. Така спроба публічного приниження мерзенна. Російський медіатрюк - це не більше і не менше, ніж елемент тривалих російських воєнних злочинів", - резюмує Снайдер.