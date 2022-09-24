Зеленський - росіянам: Безпечніше мітингувати й потрапити за ґрати, ніж загинути в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росії вдасться мобілізувати заявлені 300 тисяч осіб, проте наголошує, що росіянам безпечніше виходити на протести й потрапити з них за ґрати, аніж їхати на війну в Україну й гинути.

Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, йому (Путіну - ред.) вдасться відправити 300 тисяч, наскільки нам відомо... це показували і наші партнери, і наша розвідка, усі ці 300 тисяч анкет були вже підготовлені ще до того моменту, коли він (Путін - ред.) сказав про часткову мобілізацію. Усі ці папірці у них були готові на столі, були питання, коли він (Путін - ред.) дасть цей сигнал", - зазначив Президент.

Він назвав великою помилкою росіян побоювання, що їх заарештують, якщо вони вийдуть на протести.

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"Вони бояться потрапити за ґрати, бо не розуміють, куди попадуть, коли прийдуть до нас. Коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам також доведеться стріляти в них. Тут (в Україні - ред.) вони або загинуть, або здаватимуться і потраплять у полон. Вони навіть не розуміють різниці: якби вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно, це потрібно, це і є демократія, навіть якщо у тебе її забрали у такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 млн людей", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив думку, що росіяни не розуміють ризиків, "тому що масово ще не бачили трупів своїх громадян".