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Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше, - глава МЗС Польщі Рау

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Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше, - глава МЗС Польщі Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау розкритикував небажання Німеччини постачати Україні основні бойові танки.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я пам'ятаю обґрунтування цього очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово. Тут ми з німцями суттєво відрізняємося. Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі". - сказав міністр.

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"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? (...) Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    краще і не скажеш..дякуємо Поляки за розуміння!!!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    На данном этапе немцы помогают уже больше. - це ж саме твердять німецькі холуї окупанта України.Але від слова "больше" танків не стало більше.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хоч хтось тикне німців в їхню зарозумілість
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