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Я шокований відмовою Ізраїлю надати Україні ППО, хоча він має аналогічні контракти з деякими арабськими країнами, - Зеленський

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Я шокований відмовою Ізраїлю надати Україні ППО, хоча він має аналогічні контракти з деякими арабськими країнами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський здивований відмовою Ізраїлю надати Україні системи протиповітряної оборони і наголошує, що ізраїльська сторона не допомогла українцям жодною зброєю.

Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не знаю, що трапилося з країною Ізраїль, я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав, це не недостатньо, це нуль. Розумію, у них складна ситуація щодо Сирії, Росії, але я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам Ізраїлю і просив дати ППО, вони казали, що вони захищають свої землі", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що, за даними розвідки, Ізраїль має контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання "зброї, яка захищає небо".

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Зеленський зауважив, що був здивований таким ставленням Ізраїлю, зважаючи, що вихідці з України серед інших будували цю державу, а нині в країні проживає мільйон людей з України.

Водночас глава держави наголосив, що ізраїльське суспільство підтримує Україну.

"Мої розмови з керівництвом Ізраїлю нічим не допомогли Україні. Російські розмови з керівництвом Ізраїлю, я впевнений, повністю впливають на їх дії. А я вважаю Ізраїль великою державою, яка абсолютно незалежна в прийнятті рішень. І коли я знаю, що суспільна думка в ізраїльтян на стороні демократії і на стороні України, то, авжеж, якщо вони бояться нам дати ті чи інші технології щодо зброї, то, вибачте, у чому питання щодо ППО? Це - оборона, вона проти ракет, які летять на наших людей", - констатував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Ага!!! Може тепер ти розумієш Зепрезидент як ми були шоковані твоїми мостами та дорогами ,шашликами, мільярдом дерев,руйнуваням збройної програми, зривом операціі по арешту вагнерівців, та твоїм "ненагнітайте" під час війни,і коли армія орків стояла біля наших кордонів?Хоча чого було очікувати від триччі уклоніста ,що танцював перед сепарами ,коли наші хлопці гинули на Донбасі...
  • віктор федорович 31ee1569
    Зєля...відміняй закон про антисемітизм, поки сам під нього не попав...
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ну щоб знали як з юдеями мати справу.
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