Біля Маріуполя пролунали два вибухи. У місті працює ППО окупантів, - Андрющенко
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У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а згодом у місті спрацювала ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. 17:08 та 17:18 – два гучних вибухи в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф", - йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, о 19:02 у Маріуполі спрацювала ППО, "що стоїть прямо в місті".
"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - додав радник мера.