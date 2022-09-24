На Запорізькій АЕС перебувають п’ять сотень російських окупантів, - Зеленський

На Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі російських бойовиків із військовою технікою.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія захопила цю (Запорізьку - ред.) атомну станцію. Зараз там знаходиться технічний персонал України, але вони - як заручники, бо там знаходиться 500 бойовиків, окрім техніки. Це вже підтвердило МАГАТЕ", - зазначив він.

Глава держави поінформував, що наразі ЗАЕС відключена і персонал бореться, аби включити хоча б один блок із шести.

Він підкреслив, що Росія не зацікавлена у роботі станції. Так, за словами Президента, по-перше, росіяни прагнуть, аби ЗАЕС не постачала електроенергію в українські регіони, а, по-друге, Європі.

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Зеленський також наголосив на ризику ядерного вибуху на станції через дії росіян, нагадавши, що на ЧАЕС зірвався один блок, а на ЗАЕС загалом шість блоків.