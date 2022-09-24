У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків. Незаконну анексію окупованих територій України планують провести 30 вересня, - ЗМІ

У Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон, а звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів щодо незаконної анексії окупованих територій України 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком.

Про це пише "Медуза" з посиланням на російські пропаагадистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Послання Володимира Путіна до Федеральних зборів може відбутися 30 вересня, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в парламенті. Джерело сказало, що цього дня пройде "протокольний захід", рівень організації якого вказує на присутність на ньому президента РФ.

ТАСС із посиланням на джерело в Держдумі РФ повідомляє , що цього дня може пройти "процедура входження "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії".

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ТАСС також повідомило, що 28 вересня Держдума розгляне законопроєкти про "входження до складу Росії" окупованих територій України.

Джерело в Раді Федерації заявило , що палата може розглянути "договір і закон про входження до складу РФ нових суб'єктів" 29 вересня.

За словами джерел "Верстки" , звернення Путіна до Федеральних зборів може бути схоже на події 2014 року, коли перед незаконною анексією Криму президент РФ виголосив промову в Георгіївській залі Кремля у присутності депутатів Держдуми РФ та сенаторів, а потім підписав "договір" щодо незаконної анексії Криму.

Також, за даними "Верстки", зараз у Кремлі обговорюється можливість введення воєнного стану. За словами співрозмовників видання, це станеться в тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані території", тобто окуповані РФ території України, на яких будуть сфабриковані "референдуми" про приєднання до Росії.

План запровадити воєнний стан два джерела, близькі до Кремля, називали "небажаним, але можливим".

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Крім того, за словами одного з них, заборону на виїзд із Росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошено ще до звернення президента, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають із країни, як такий, що "викликає тривогу".

На початку тижня цей план буде обговорюватися президентом і представниками парламенту та уряду РФ, тоді й буде остаточно сформульовано рішення.