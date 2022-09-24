У центрі окупованого Бердянська пролунав вибух, - міськрада

У центрі тимчасово захопленого Бердянська пролунав гучний вибух.

Про це у телеграмі повідомила Бердянська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольскому шосе. Місцеві стверджують, що скоріш за все то був не прильот ракети", - додали пізніше в міськраді.