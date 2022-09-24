В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров (оновлено)

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері стався гучний вибух.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя. За інформацією очевидців в ту сторону поїхала пожежна машина. Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз", - повідомив він.

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Своєю чергою, окупаційна адміністрація Мелітополя заявила ТАСС, що в місті було здійснено спробу диверсії на електропідстанції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Там заявили, що внаслідок підриву СВП на електропідстанції Мелітополя почалося загоряння, яке працівники загасили своїми силами.