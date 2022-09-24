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Мінреінтеграції назвав країни, чиї "спостерігачі" приїхали на псевдореферендуми

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Мінреінтеграції назвав країни, чиї "спостерігачі" приїхали на псевдореферендуми
Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних "спостерігачів".

Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Це представники самої росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна. Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв", - йдеться у повідомленні.

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Мінреінтеграції нагадує: референдуми на тимчасово окупованих територіях є абсолютно незаконними як за законами України, так і за міжнародно-правовими документами. І закликає правоохоронні органи розслідувати ці факти. Зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних "спостерігачів" на тимчасово окупованих українських територіях.

"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!" - наголосили у відомстві.

Топ коментарі

  • Николай К
    Давайте дадим еще зерна Египту!
  • Перехватчик
  • Андрей Кучер
    Що ще повинна зробити біЛлорусь, щоб Україна розірвала дипломатичні стосунки?!
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