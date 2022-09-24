Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на незаконно анексовані через фейкові "референдуми" окуповані території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.

Про це Лавров заявив на пресконференції в ООН, повідомляє Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.

Лавров на запитання, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони під час "референдумів" висловляться "за приєднання до Росії" заявив: "Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".

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Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі незаконної анексії Росією окупованих територій України, міністр зазначив: "Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами".

Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".

За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".