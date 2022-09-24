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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми

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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми
Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України. Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Константин К e77bcd2e
    Недієздатна організація. ЇЇ треба розпустити
  • Vlad Valex
    Будет вето от параши, но для проформы нужно
  • vadyan
    Похоже, ***** к своей днюхе через две недели объявит об ссср 2.0, там кукуха уже полностью улетела...
    30 сентября будет официальная оккупация наших четырех областей, вот увидите он эту территорию захваченную Украиной назовет, типа внутри рашки настоящая Украина, а мы это историческое недоразумение под властью Запада и нужно оставшуюся часть продолжать освобождать и присоединяться к "настоящей" Украине...
    Далее, сейчас Таракан отдает свою ********* фюреру, там уже все договора готовы, и как раз создается новое союзное государство "трех славянских народов", условный ссср 2, конституция рашки полностью меняется, название РФ тоже скорее всего поменяется, при этом белорусская армия автоматически переходит под кацапов, лукашенку более не надо уговаривать, и валит с сотнями тысяч мобиков через границу на Киев...
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