Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначає, що Росія опинилася у потрійному глухому куті.

Про це вона заявила в контексті проведення у Нью-Йорку 77-ї Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія у потрійному глухому куті: на землі, де вона відступає; щодо міжнародної спільноти, де вона все більше ізольована; щодо свого власного населення, яке не розуміє марної, незаконної та несправедливої війни, яку воно не вибирало", - написала Колонна.

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"Цей тиждень продемонстрував центральне місце системи Організації Об’єднаних Націй, її незамінний характер та життєздатність багатосторонності, яку деякі заперечують. Саме тут весь світ зустрічається і виражає свою позицію, і ніде більше, - додала глава МЗС Франції.