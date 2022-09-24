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Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна

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Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначає, що Росія опинилася у потрійному глухому куті.

Про це вона заявила в контексті проведення у Нью-Йорку 77-ї Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія у потрійному глухому куті: на землі, де вона відступає; щодо міжнародної спільноти, де вона все більше ізольована; щодо свого власного населення, яке не розуміє марної, незаконної та несправедливої війни, яку воно не вибирало", - написала Колонна.

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"Цей тиждень продемонстрував центральне місце системи Організації Об’єднаних Націй, її незамінний характер та життєздатність багатосторонності, яку деякі заперечують. Саме тут весь світ зустрічається і виражає свою позицію, і ніде більше, - додала глава МЗС Франції.

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Топ коментарі

  • piligrim
    так мило анус ще ніколи не називали...
  • Sav UA
    краще б )(уйло б здохло,а рабсія розвалилася!
  • Elvic Vic
    Що значить "вони не обирали" !!!

    Абсолютно не так . Ще як обирали .
    Саме війну й обирали .
    Єдине, що "вони не обирали" так це мизки при народженні .
    В кого є мизки , в кого є критичне мислення той вже давно не живе там ...
    Залишилися виключно ті , кто обирали війну на чужий теріторії - а тільки інтелекту не вистачило зрозуміти , що "бумеранг повертається"
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