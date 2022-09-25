Новини • Війна

Москва звертає увагу на Пекін. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але він займає позицію балансування посередині, - Зеленський

3 34250
Москва звертає увагу на Пекін. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але він займає позицію балансування посередині, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має потужної комунікації з Китаєм, проте хотів би, щоб китайська сторона разом з американськими, британськими та європейськими партнерами допомогла змусити Росію припинити агресію.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До повномасштабного вторгнення комунікації між нашими державами на різних рівнях були. Про це свідчить великий товарообіг між Україною і Китаєм. Напевно, найбільший для України, якщо порівнювати з іншими державами... На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. Я про це шкодую", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Китай - це велика держава та економіка, а також має великий геополітичний вплив щодо Російської Федерації.

"Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але зараз ми бачимо, що Китай займає позицію балансування десь посередині, і я вдячний, що Китай не продає зброю Російській Федерації", - підкреслив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен попередив Китай про наслідки, якщо він надасть підтримку вторгненню РФ до України

Зеленський прагне, аби Китай допоміг Україні, однак він додав: тим, що китайці не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру.

"Коли я говорю, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну, то США, Євросоюз, Велика Британія і Китай - думаю, отаке об'єднання точно би змусило РФ", - наголосив глава держави.

Топ коментарі

  • Павло Васильович
    ***** уже позаглядывал в глаза? Оно необучаемое... С какого перепугу тоталитарный Китай должен быть на нашей стороне??? С какого? Он союзник рашки и 99% что рашка начинала войну в полном согласии с Китаем... И где то сейчас лежит аналог пакта молотова риббентропа...
  • stels400
    Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці ,
    Коли я це читав мій котяра яйця чухав.Більше на це не може бути адекватної реакції.Китай це гівно цієї планети як і рашка.
  • stels400
    Китай не союзник рашки і ніколи ним не буде.Китай використовує рашку як презерватив не більше.Китай цікавлять ресурси і території які в рашці.Чхати він хотів на це гівно.Саме підігруючи рашці він робить нерви для Европи і Сша не більше.Китай робить свою геополітику і рашка в ній ще лише прокладка .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини