Москва звертає увагу на Пекін. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але він займає позицію балансування посередині, - Зеленський
Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До повномасштабного вторгнення комунікації між нашими державами на різних рівнях були. Про це свідчить великий товарообіг між Україною і Китаєм. Напевно, найбільший для України, якщо порівнювати з іншими державами... На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. Я про це шкодую", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що Китай - це велика держава та економіка, а також має великий геополітичний вплив щодо Російської Федерації.
"Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. Тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але зараз ми бачимо, що Китай займає позицію балансування десь посередині, і я вдячний, що Китай не продає зброю Російській Федерації", - підкреслив Президент.
Зеленський прагне, аби Китай допоміг Україні, однак він додав: тим, що китайці не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру.
"Коли я говорю, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну, то США, Євросоюз, Велика Британія і Китай - думаю, отаке об'єднання точно би змусило РФ", - наголосив глава держави.