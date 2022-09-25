Бізнес, що залишився в Росії, тепер уже за законом став спільником Кремля, - Кулеба

Міжнародний бізнес, який залишився працювати в Росії, більше не може посилатися на свою "аполітичність" – тепер він за російським законодавством зобов’язаний допомагати Кремлю у веденні війни проти України.

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація Путіна безпосередньо впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов'язані за законом допомагати владі в мобілізації своїх працівників. Вибір – стати співучасниками путінської варварської війни або негайно піти з Росії", – написав Кулеба.

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В останні дні в Росії прийнято та підписано російським диктатором Володимиром Путіним низку законів, які регламентують участь бізнесу в мобілізації та іншому поповненні військових ресурсів.