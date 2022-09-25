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Обстріл Запоріжжя: троє поранених, знеструмлена підстанція, - ОВА

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Обстріл Запоріжжя: троє поранених, знеструмлена підстанція, - ОВА
Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури, відомо про трьох поранених.

Про це написав у телеграмі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА

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Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Путин построил под Алтайскими горами бункер, который может вместить 100 тысяч человек. Когда он говорил, что мир отправиться в ад, а мы попадем в рай, он подразумевал под раем этот бункер на 100 тысяч человек. А мир отправиться в атомный ад. Спецслужбы мира - должны немедлено грохнуть Путина, пока он не грохнул мир.
  • Philip c31e0bf0
    В аеропорту російського Курська пролунало кілька вибухів

    У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів.

    Про це повідомляють українські Telegram-канали.
    "- У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту - повідомляють підписники, " - пише місцевий Telegram-канал.

    Повідомляється, що на місце інциденту вирушили пожежні машини.
    https://fakty.com.ua/ua/svit/rosiya/20220925-v-aeroportu-rosijskogo-kurska-prolunalo-kilka-vybuhiv
  • xoxoxo
    Що сказати. ******* прямо в центр міста ракетами. Вже тиждень по 5 - 10 прильотів. Гинуть люди. Кажуть що з Токмака і Бердянська с300. Хотілося б щоб ЗСУ їм дало обраточку.
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