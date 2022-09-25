Обстріл Запоріжжя: троє поранених, знеструмлена підстанція, - ОВА
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Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури, відомо про трьох поранених.
Про це написав у телеграмі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція", - розповів він.