РФ, імовірно, готується примусово мобілізувати українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції, - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

За аналізом інституту, заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, які категорії чоловіків у РФ будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.

ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію видається нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань Шойгу щодо винятків.

На думку експертів, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти Російської Федерації несуть відповідальність за проведення мобілізації, а Міноборони встановлює квоти і терміни їх виконання.

Однак військові комісари, найімовірніше, працюють на глав суб’єктів федерації, а не безпосередньо на Міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливу невідповідність між ними та Міноборони.

ISW також припускає, що постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації.

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Посади, які обіймає вище російське військове керівництво, продовжують зазнавати ротацій, що свідчить про те, що Путін спостерігає системні проблеми як результат особистих помилок вищих підлеглих.

Інститут припускає, що російські війська готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для війни на боці Росії.

А це є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Ключові висновки аналітиків ISW: