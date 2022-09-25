На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 30 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів, уразили розташування Росгвардії в Херсоні, - ОК "Південь"

Українські військові завдають вогневих ударів по пунктах зосередження ворога, зокрема Росгвардії в Херсоні та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом бойового дня ворогом завдано 4 авіаційні удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, у тому числі посиливши вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду", - йдеться в повідомленні.

За підтвердженими результатами ОК "Південь", окупаційна армія скоротилася на 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці "Мста-Б" та ще одна 122-мм, самохідна артустановка "Гвоздика" і самохідна гаубиця "Акація", реактивна система залпового вогню "Град", 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

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Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено у Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе "Шахід-136".

Знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно.

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводні і 1 підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше, маневрує в ракетобезпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя.

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