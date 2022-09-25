Навряд чи завдяки мобілізації РФ вдасться створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW

У РФ "часткова" мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що частина мобілізованих проходитиме 1-2 місяці навчання. Усі решта - можуть отримати ще менше часу на підготовку.

В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.

Окрім цього, фахівці, з огляду на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, дійшли висновку, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.

Із ти же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають низький моральний дух, вони недисципліновані та некеровані.

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