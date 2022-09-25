В Офісі Генпрокурора створено управління з розслідування сексуальних злочинів армії РФ в Україні

В Офісі генерального прокурора створено управління, яке займатиметься розслідуванням фактів сексуального насильства, вчиненого російськими військовими в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив у фейсбуці.

"Особлива увага під час моєї робочої поїздки до США була приділена сексуальним злочинами армії РФ. Взяв участь у спеціальному заході, присвяченому захисту та справедливості для постраждалих від злочинів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом в Україні, та обговорив цю проблематику з Прамілою Паттен, спеціальною представницею Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства", - зазначив Костін.

Генпрокурор розповів партнерам про розслідування й судове переслідування таких злочинів та головні виклики, які постають перед українськими правоохоронцями.

Він констатував, що постраждалим притаманне почуття сорому за те, що з ними сталося, хоча насправді провина завжди лежить на злочинцеві. "Однак потерпілі вкрай рідко самі заявляють про сексуальне насильство. Це заважає правоохоронцям розслідувати такі випадки, а органам прокуратури – представляти звинувачення у суді. Як наслідок – зло залишається непокараним. І це – масове зло, а не поодинокі випадки", - зазначив Костін.

За його словами, ЩОЙНО ЗСУ звільняють ту чи іншу частину української території, проявляється жахлива картина: "Так сталося після деокупації Харківської області. І, на жаль, так буде і в інших місцях, бо сексуальне насилля – зброя російського окупанта. Нездатні протистояти нашим воїнам на полі бою, росіяни тероризують цивільне населення".

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Костін зауважив, що небажання потерпілих повідомляти про такі злочини не є унікальним явищем для України, таке відбувається по всьому світу. "Але ми все одно маємо як юридичне, так і моральне зобов’язання забезпечити ефективне розслідування злочинів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), відповідно до міжнародних стандартів, а також надавати юридичну та психологічну підтримку постраждалим протягом судового процесу", - наголосив генпрокурор.

З цією метою ОГП у тісній співпраці з міжнародними партнерами та громадськими організаціями розробив Стратегію протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, яка має бути офіційно ухвалена найближчим часом. Головна мета стратегії – застосовувати нові підходи до розслідування таких злочинів з орієнтацією на захист потерпілих, а не лише на покарання злочинців, як це робилося раніше.

"Раніше у випадках зґвалтувань слідство займалося лише збором доказів проти ґвалтівника, тоді як його жертва була лише джерелом інформації. Зараз ми впроваджуємо систему повного захисту потерпілих: від надання психологічної, юридичної і матеріальної допомоги до закриття від публіки персональних даних", - пояснив Костін.

В Офісі генпрокурора за його ініціативою було створено нове управління, яке буде займатися фактами СНПК. Крім того, планується створення відділу захисту й підтримки постраждалих та свідків.

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Костін також розповів, що Праміла Паттен зазначила, що "ще ніколи в історії так швидко не починалися розслідування і суди щодо порушень законів і звичаїв війни". За її словами, ніколи раніше сексуальне насильство не було таким масовим на передовій. Вона додала, що ніколи раніше в історії міжнародна спільнота не мобілізувалася так швидко і рішуче, щоб запропонувати свою підтримку. І Україна цю підтримку має, адже і розробка Стратегії, і організація розслідувань відбувається в тому числі за підтримки ООН.

"Переконаний, завдяки нашим спільним зусиллям, винні отримають покарання, а постраждалі - захист і справедливість. Вкотре не втомлююся нагадувати: якщо ви постраждали від воєнного злочину, або стали його свідком, повідомляйте про це на сайті warcrimes.gov.ua. Це цілком безпечно, всі персональні дані захищені", - закликав Костін.