РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба
3 08624
Україна закликає всі ядерні держави дати зрозуміти Росії, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.
Про це написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї абсолютно неприпустимі. Україна не поступиться", - зазначив міністр.
Він наголосив, що Україна закликає всі ядерні держави висловитися і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде толеруватися.