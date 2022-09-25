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РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба

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РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба
Україна закликає всі ядерні держави дати зрозуміти Росії, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.

Про це написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї абсолютно неприпустимі. Україна не поступиться", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна закликає всі ядерні держави висловитися і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде толеруватися.

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Топ коментарі

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    БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
    Пункт 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
    Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
    підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
    Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
    Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
    зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
    Україна стане жертвою акту агресії АБО ОБ"ЄКТОМ ПОГРОЗИ АГРЕСІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
  • Вася Путлер
    главное что бы запад не "моргнул" на шантаж этого шизика бо будет капец всем
  • Super Gut
    За підписання будапаштського фуфломорандума, чучма ще з 24.02 має сидіти. Однак у нього все нормально, дякуючи Zeкоманді.
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