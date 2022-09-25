РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба

Україна закликає всі ядерні держави дати зрозуміти Росії, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.

Про це написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї абсолютно неприпустимі. Україна не поступиться", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна закликає всі ядерні держави висловитися і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде толеруватися.

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