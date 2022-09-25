Новини • Агресія Росії проти України, Війна, Мобілізація в РФ

Через мобілізацію військовим РФ затримують відпустки та виплати, що призводить до погіршення їхнього морально-психологічного стану, - Генштаб ЗСУ

2 1198
Через мобілізацію військовим РФ затримують відпустки та виплати, що призводить до погіршення їхнього морально-психологічного стану, - Генштаб ЗСУ
Оголошена в РФ "часткова мобілізація" спричинила затримки відпусток і грошових виплат російським військовим, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків. Незаконну анексію окупованих територій України планують провести 30 вересня, - ЗМІ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини