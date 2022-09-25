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Режим Путіна слабшає з кожним днем, - прем’єр Польщі Моравецький

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Режим Путіна слабшає з кожним днем, - прем’єр Польщі Моравецький
Найближчим часом можна очікувати ескалації російської агресії, але це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він.

За словами Моравецького, від самого початку вторгнення весь світ дивився "на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, ніби вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну".

Очільник уряду Польщі нагадав, що Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, "тому в першу чергу відправляли азійські меншини з далеких російських республік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький

За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Якось не помітно.
    Режим триває тому що кацапи його підтримують.
  • Maksim Perepelitca
    Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
  • PREDATOR PREDATOR
    "Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

    Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
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