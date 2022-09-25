Режим Путіна слабшає з кожним днем, - прем’єр Польщі Моравецький

Найближчим часом можна очікувати ескалації російської агресії, але це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він.

За словами Моравецького, від самого початку вторгнення весь світ дивився "на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, ніби вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну".

Очільник уряду Польщі нагадав, що Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, "тому в першу чергу відправляли азійські меншини з далеких російських республік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький

За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка.