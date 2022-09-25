Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. У Дворічній горів заклад освіти, - Синєгубов

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці.

"За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік. Мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники продовжують бити ворога, використовуючи весь доступний їм арсенал. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!", - додає Синєгубов.