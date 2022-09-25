Окупанти на Луганщині заявляють про явку на псевдореферендум від 41 до 46%, але не мають списків населення, яке там залишилося, - Гайдай

У Луганській області озброєні росіяни оглядають місця масового скупчення людей, перевіряють документи і спрямовують до так званих "виборчих дільниць" на псевдореферендум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

За його словами, у росіян відсутні списки населення, яке залишилося у захоплених містах, проте вже є "явка" у 45%.

Крим того, зазначив він, у лікарнях Луганська немає вільних ліжок, відділення заповнюються пораненими загарбниками.

Як зауважив Гайдай, "якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема ринки – перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці".

"За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з білорусі та Камеруну. Місцеві чи дійсно звідкілясь приїхали – не так важливо, але й вони не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні", - зауважив очільник ОВА.

За його словами, "ніде не оголошується кількість тих, хто віддав голос, – лише відсоток. В розбитих майже вщент Лисичанську, Сєверодонецьку, Рубіжному окупанти заявляють про явку від 41% до 46%, але при цьому не мають списків населення, яке в цих містах залишилося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай

"Але якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєверодонецьку за входження до складу РФ проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Більш як 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну. Втім, 4,5 тисячі сєверодончан-зрадників упевнені, що вирішують майбутнє", - заявив начальник ОВА.

Як наголосив Гайдай, ці зрадники "не бачать сьогодення. А воно – у лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту, куди звичайних громадян госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Бо вільних ліжок там останнім часом немає – відділення заповнюються пораненими бойовиками".

Лише за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів, додав керівник Луганської ОВА.