Барселона стала побратимом Києва і розширить підтримку, - Кличко

Київ та Барселона стали містами-побратимами. Угоду про співпрацю міст підписали в Барселоні мер української столиці Віталій Кличко і мер Барселони Ада Колоу.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Столиця України розвиває співробітництво з європейськими містами. Залучає допомогу від партнерів, переконує їх в необхідності подальшої підтримки України. Бо ми повинні бути сильними разом! Перемога України в війні з російськими варварам - це запорука миру і спокою в усій Європі", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що Барселона надає суттєву допомогу Києву та Україні з початку широкомасштабної війни. Зокрема, передала Україні пожежні авто, надсилає гуманітарну допомогу, надає тимчасовий притулок українським біженцям.

Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, мери обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

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Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ підписав угоду про побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Раніше містами-побратимами Києва стали Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Водночас побратимство з Москвою та Мінськом розірвано. Загалом у столиці України зараз 63 міста-побратима.