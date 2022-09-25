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Барселона стала побратимом Києва і розширить підтримку, - Кличко

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Барселона стала побратимом Києва і розширить підтримку, - Кличко
Київ та Барселона стали містами-побратимами. Угоду про співпрацю міст підписали в Барселоні мер української столиці Віталій Кличко і мер Барселони Ада Колоу.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Столиця України розвиває співробітництво з європейськими містами. Залучає допомогу від партнерів, переконує їх в необхідності подальшої підтримки України. Бо ми повинні бути сильними разом! Перемога України в війні з російськими варварам - це запорука миру і спокою в усій Європі", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що Барселона надає суттєву допомогу Києву та Україні з початку широкомасштабної війни. Зокрема, передала Україні пожежні авто, надсилає гуманітарну допомогу, надає тимчасовий притулок українським біженцям.

Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, мери обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ став містом-побратимом Мадрида, - Кличко. ФОТО

Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ підписав угоду про побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Раніше містами-побратимами Києва стали Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Водночас побратимство з Москвою та Мінськом розірвано. Загалом у столиці України зараз 63 міста-побратима.

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Топ коментарі

  • Olga Belanova
    хто б міг подумати, шо Іспанія, яка завжди на розслабоні, і на іншому кінці Європи, буде допомагати Україні с нарягою, і снарядами і багато чим іще.
    Нагадаю, королева Летиція на власні кошти закупила і додала до кожного ящика зі снарядам... по кавелдику сервелату)) Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.
  • Olga Belanova
    а ти з якого окопу сереш на людину, яка зібрала для України мільйони і на тероборону столиці воюючої держави - також?
  • Паскваллі Джавдєтовіч
    А квіти в Марбел'ї полив?
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