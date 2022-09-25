Зрадника-регіонала Журавка ліквідовано внаслідок удару по готелю в Херсоні, - РосЗМІ. ВIДЕО

Російські ЗМІ пишуть, що в готель у Херсоні начебто влучила ракета HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що внаслідок прильоту загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради "регіонал" Олексій Журавко.

Від початку війни підтримував російську агресію проти України.

У 2014 році переїхав до Росії, цього року повернувся до Херсона, співпрацював із представниками "адміністрації", призначеної РФ.

Повідомляється, що 23 вересня Журавко "проголосував" у Херсоні на "референдумі".

Крім того, відомо, що колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Олексію Журавку повідомлено про підозру щодо його участі в діях на шкоду суверенітету і територіальній цілісності, публічних закликах до агресивної війни, виготовленні та поширенні матеріалів із виправданням російської агресії.

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