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МЗС Білорусі про визнання "референдумів" на окупованих територіях: Рішення ухвалять з огляду на "національні інтереси"

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МЗС Білорусі про визнання "референдумів" на окупованих територіях: Рішення ухвалять з огляду на "національні інтереси"
У Білорусі прокоментували можливість визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропаганддистське видання ТАСС, про це заявив глава МЗС РБ Володимир Макей.

"Білорусь ухвалить рішення за підсумками "референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській області та на звільнених територіях Запорізької області, з огляду на національні інтереси", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Як ***** скажет, так Белорашка и сделает. То уже не государство, а кацапская губерния. Позорище
  • Сірий
    Білорусія ********** повія.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "национальный интерес" белорашки... то ли на чипсы в Украине то ли на пюре от срусни...
    шо там мудрить?? ))) бульбофюрер на раскаряке перед ******, какой там "национальный интерес"?

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