Новини • Мобілізація в РФ

Нідерланди не відмовлятимуть у притулку росіянам, які тікають від мобілізації в РФ

2 88387
Нідерланди не відмовлятимуть у притулку росіянам, які тікають від мобілізації в РФ
Нідерланди не висилатимуть із країни росіян, які намагаються уникнути військової служби у власній країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

"Хоча на кордонах Росії вже є черги, деякі країни-члени ЄС все ще розглядають можливість надання притулку росіянам, які намагаються уникнути часткової мобілізації. Між державами-членами Східної, Центральної та Західної Європи існують великі розбіжності в поглядах", - йдеться в повідомленні.

Росіяни, які не хочуть воювати і "стукають в двері Нідерландів, безумовно, не будуть вислані назад", заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург. "Принаймні, ми знаємо, що там вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ: на виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі машин. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Нина Лабунская
    Що там з МН-17? Вже забули???
  • дмитрий a4f273bf
    Интересная ситуация может получиться с этими "притулками" в Европе: встречаются на улице в Нидерландах украинская женщина с детьми, хата которой разрушена, муж или сын воюет или работает, или к сожалению убит на войне и здоровый и упитаный расисянин, который "всего-навсего" бежит от мобилизации и который спокойно жрал-пил-срал ещё с 2014 года, наблюдая всю эту Дичь и вообще он за путина и свою великую империю, которая должна нагнуть гейропейцев.... Как вам ситуэйшн? Немного абсурдно, как по мне
  • Олена Опришко
    Нідерланди ще не зрозуміли, що до них перекидають російських спец призначинців, вони наївні ще не стикались з російською гібридною війною на своїй території. Все, як завжди: Дурні вчаться на своїх помилках.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини