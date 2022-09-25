Нідерланди не відмовлятимуть у притулку росіянам, які тікають від мобілізації в РФ

Нідерланди не висилатимуть із країни росіян, які намагаються уникнути військової служби у власній країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

"Хоча на кордонах Росії вже є черги, деякі країни-члени ЄС все ще розглядають можливість надання притулку росіянам, які намагаються уникнути часткової мобілізації. Між державами-членами Східної, Центральної та Західної Європи існують великі розбіжності в поглядах", - йдеться в повідомленні.

Росіяни, які не хочуть воювати і "стукають в двері Нідерландів, безумовно, не будуть вислані назад", заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург. "Принаймні, ми знаємо, що там вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

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