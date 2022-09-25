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Труханов про атаку дронів на Одесу: Житлові будинки навколо епіцентру вибуху постраждали несуттєво

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Труханов про атаку дронів на Одесу: Житлові будинки навколо епіцентру вибуху постраждали несуттєво
В Одесі житлові будинки внаслідок атак ворожих дронів-камікадзе постраждали несуттєво.

Про це повідоми у Фейсбуці міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується пошкоджень, то, за попередніми даними, житлові будинки, споруди навколо епіцентру вибуху постраждали незначно", - зазначив він.

За словами Труханова, завданням міської влади після ранкової ворожої атаки є забезпечення життя міста. Зокрема, випустити на маршрути громадський транспорт, що буде зроблено найближчим часом, запевнив мер.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
  • Андрей Нем
    Они по катьке целятся, надо их опередить
  • Vlad Cheh
    Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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