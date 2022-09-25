Труханов про атаку дронів на Одесу: Житлові будинки навколо епіцентру вибуху постраждали несуттєво
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В Одесі житлові будинки внаслідок атак ворожих дронів-камікадзе постраждали несуттєво.
Про це повідоми у Фейсбуці міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується пошкоджень, то, за попередніми даними, житлові будинки, споруди навколо епіцентру вибуху постраждали незначно", - зазначив він.
За словами Труханова, завданням міської влади після ранкової ворожої атаки є забезпечення життя міста. Зокрема, випустити на маршрути громадський транспорт, що буде зроблено найближчим часом, запевнив мер.