Новини • Війна

Mazda планує припинити виробництво в Росії

3 88616
Mazda планує припинити виробництво в Росії
Компанія Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі поставок, які виникли через війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Nikkei

Зазначається, що перебої в поставках ускладнюють роботу компанії. 

Видання розповіло, що Mazda виробляє авто на спільному з російською компанією Sollers підприємстві у Східному Владивостоці. Виробництво відбувається за методом "нокдауну", коли деталі відправляються на місцеву збірку.

Дослідники з MarkLines заявили, що разом із часткою Sollers виробництво на заводі досягло приблизно 29 тис. одиниць у 2021 році.

"Виробництво вже було призупинено, і Mazda наразі розглядає повний вихід. Жодного рішення про припинення продажів чи обслуговування не ухвалено", - пише видання.

Читайте: Toyota припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • шеколадный зае%ец
    так быстро? та куда спешить?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • николай николаенко 598090f8
    Компанія Mazda, на жирафу ніби несхожа, а доходить дуже пізно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини