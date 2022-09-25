46 повідомлень про руйнування інфраструктури на Запоріжжі отримали правоохоронці

Російські окупаційні війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру Запорізької області.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби ворожі обстріли позицій наших військ було зафіксовано на Оріхівщині та Гуляйпільщині. Водночас путінські терористи нещадно руйнують помешкання жителів регіону. Тільки за учора до правоохоронців надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому, Василівському та Пологівському районах", - йдеться в повідомленні.

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